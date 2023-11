Salernitana-Napoli, parziale apertura del settore ospiti: l'obiettivo è raggruppare i tifosi partenopei in un solo settore

Ultime notizie Serie A -¬†Salernitana-Napoli, arriva una parziale apertura nel settore ospiti. Perch√© i residenti in provincia di Salerno che tifano Napoli e sono in possesso di fidelity card per le partite degli azzurri avranno libero accesso alla curva Nord-settore ospiti per il derby di sabato 4. Lo ha deciso il prefetto Francesco Esposito. Il timbro dell'ufficialit√† √® arrivato attraverso una nota che integra il provvedimento adottato dalla Prefettura alcuni giorni fa. Il 27 ottobre il prefetto disponeva ¬ęla vendita dei biglietti del settore ospiti solo ai residenti fuori dalla regione Campania¬Ľ.

Ieri mattina, però, l'ad della Salernitana Maurizio Milan è stato ricevuto in Prefettura. Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"√ą stata confermata la massima attenzione nella gestione dell'ordine pubblico. Lo stadio sar√† blindato: centinaia di agenti e steward vigileranno sulla sicurezza. La Salernitana ha motivato la propria richiesta avanzata alcuni giorni fa: creare un settore dichiaratamente e ufficialmente "ospiti" significa raggruppare i tifosi del Napoli in una zona cuscinetto ed incanalarli verso un solo settore dello stadio Arechi. L'obiettivo √® evitare commistioni in altri settori, in particolare nei Distinti. Richiesta accolta. Ieri √® cominciata la vendita libera dei tagliandi a Salerno e il club granata ha ricevuto alcune segnalazioni: monitora un flusso di circa 400 biglietti acquistati a Napoli e provincia".