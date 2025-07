Sacchi: "Napoli favorito per lo scudetto. L'Inter con Lookman può però accorciare il gap"

Napoli - Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

“Continuo a considerare il Napoli favorito per la lotta al titolo, e lo dico perché tengo conto di una serie di fattori. Prima di tutto, la conferma di Antonio Conte in panchina, e poi il rafforzamento della squadra con l’arrivo di elemento del calibro di De Bruyne, Beukema e Noa Lang. Il Napoli, per me, è davanti. L’Inter, se prenderà Lookman, potrà avvicinarsi e ingaggiare un duello che risulterà spettacolare”.