Retroscena Mazzarri-Napoli: la reazione del tecnico quando vide sul display la chiamata di De Laurentiis

Napoli calcio - Stasera sarà una gara importante per il Napoli. Per Mazzarri ci sarà un pizzico d'emozione nel tornare a disputare una gara da Champions League nelle vesti di allenatore. Se poi ci aggiungiamo che il ritorno nella massima competizione europea del tecnico toscano avviene contro il Real Madrid allo stadio Santiago Bernabeu, è ovvio che Mazzarri abbia un pizzico d'emozione nonostante l'esperienza.

Reazione Mazzarri alla telefonata De Laurentiis

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta la reazione che ebbe Walter Mazzarri nel momento in cui vide il numero di De Laurentiis che gli appariva sul display del cellulare in quanto lo stava chiamando. In cuor suo, l'allenatore aveva già scelto di accettare Napoli a prescindere da contratti e moduli di gioco: