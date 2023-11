Retroscena Mazzarri: in panchina al Bernabeu nonostante febbre alta da due giorni

Napoli Calcio - Come si legge questa mattina sulle pagine del quotidiano Il Mattino, ieri Walter Mazzarri è stato per certi versi davvero stoico. L'allenatore del Napoli, da due giorni, è alle prese con la febbre a 38,5° tanto che il medico gli aveva sconsigliato di andare in panchina allo stadio Bernabeu in quanto non al meglio delle condizioni fisiche.

Retroscena febbre Mazzarri Real Madrid Napoli

Nonostante il consiglio del medico di restare a riposo lascinado dunque la panchina in mano al vice Frustalupi a Madrid, l'allenatore Walter Mazzarri non ha voluto sentire alcun tipo di ragione. Anche con la febbre alta non ha lasciato il suo posto in panchina dove si è anche sbracciato platealmente alle occasioni sbagliate dalla sua squadra che esce a testa alta dal Santiago Bernabeu.