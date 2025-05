Tmw - De Bruyne, Napoli la pista più concreta! Il viaggio della moglie...

Calciomercato Napoli - Le ultimissime dai colleghi di Tmw su quella che è la ricostruzione sulla trattativa di Kevin De Bruyne al Napoli:

Kevin de Bruyne e il Napoli. Un sogno che sembrava impossibile e che invece può diventare realtà. Non facile, non semplice. Però Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna stanno lavorando concretamente insieme al giocatore, alla famiglia, agli avvocati, all'entourage, a quella che sembrava una storia complicatissima da mettere in piedi. Sotto traccia, lontano da riflettori e schermi, da quasi due mesi l'uomo mercato azzurro sta lavorando tra l'Italia e l'Inghilterra su quello che per valore assoluto del giocatore potrebbe rappresentare, fatte le dovute proporzioni, un colpo alla Gonzalo Higuain bis. Una sorta di nuovo sbarco, per prestigio e valore tra i centrocampisti degli ultimi vent'anni, di un altro 'Cristiano Ronaldo' in Serie A.

E' il sogno condiviso dall'ambizioso Aurelio De Laurentiis, che vuol far fare il salto in avanti al mercato azzurro. Con e per Antonio Conte ma anche per il suo eventuale successore (QUI vi spieghiamo tutto su Massimiliano Allegri e il Napoli), ADL cerca un grandissimo colpo come KDB. Sul tavolo c'è quel che è emerso in questi giorni: un biennale con opzione per il terzo, un contratto da top player in azzurro e le chiavi del centrocampo del Napoli.

E De Bruyne? Il giocatore ha un'offerta importante dalla MLS, dai Chicago Fire, ma al momento la sua riflessione è chiara: restare in una delle grandi leghe europee per mostrare ancora al meglio il suo valore. La sua longevità calcistica. E' emerso il nome del Liverpool ma è un accostamento fatto per l'amicizia con Virgil van Dijk che ha suggerito il nome al board, non c'è alcuna offerta concreta. Tra i grandi campionati d'Europa il Napoli è la pista più concreta, con la moglie che è già stata in città e non per caso. Ha cercato di capire luoghi, zone e immobili dove vivere con Kevin e coi figli. La tentazione è fortissima, sarebbe un colpo da maestro di De Laurentiis, Chiavelli, Manna, Micheli, di una squadra che ha dimostrato nuovamente che insieme, con la strategia del 'a ciascuno il suo', si può coltivare un sogno immenso sul campo e anche sul mercato. E i tempi? Non questa settimana, De Bruyne vuole chiudere al meglio l'avventura al Manchester City e poi decidere il futuro. Non aspettiamoci sviluppi domani. Ma presto...