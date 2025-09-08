Caprile: "Rimpianto Napoli? No, ho imparato comunque. Non ho mai forzato per lasciare Cagliari in estate"

Ultime calcio Napoli - Elia Caprile, portiere del Cagliari, ha rilasciato un'intervista al quotidiano L'Unione Sarda. Di seguito alcuni dei passaggi principali, a partire dalla sfida di Napoli che per lui era speciale:

"Ho dormito poco, anche se siamo tutti consapevoli di aver fatto una grande prestazione contro una squadra che solo pochi mesi fa si è rivelata la più forte del campionato. A caldo rimane la sconfitta, poi passano i giorni e ci ripensi. Serve un mix tra rabbia per aver perso a partita ormai finita e consapevolezza che così i punti arrivano. Comunque è tutto passato, siamo proiettati sul Parma".

Caprile affronta anche gli aspetti legati al mercato, come la permanenza al Cagliari: "Non ho mai forzato la mano per andare via. Ci sono stati degli interessamenti, però il Cagliari ha fatto uno sforzo economico per tenermi qua. E io sono concentrato solo sul Cagliari. Non mi sono mai permesso nemmeno di chiedere a qualcuno se ci fossero novità".

Ma cova qualche rimpianto per come (non) è andata a Napoli? Prosegue il portiere rossoblù: "No, alcune esperienze vanno bene e altre no, gli allenatori hanno fatto scelte diverse. Ma ho imparato tanto: da Conte, da Meret, dalla squadra. Posso solo parlare bene dei sei mesi a Napoli, anche se al Cagliari devo tanto: mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco e di tornare a essere protagonista".