Cannella a CN24: "A Firenze spazio a Lucca e vi spiego perchè. Beukema? Sa che percorso deve fare e toccherà a Conte mandarlo in campo"

Le Interviste  
Cannella a CN24: A Firenze spazio a Lucca e vi spiego perchè. Beukema? Sa che percorso deve fare e toccherà a Conte mandarlo in campo

Ultime calcio Napoli Cannella parla della ripresa del campionato

Ultime calcio Napoli - Giuseppe Cannella, direttore, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in onda su CalcioNapoli24 Tv e sul canale Youtube:

Cannella sul Napoli

Queste le dichiarazioni di Cannella:

"Gli infortuni ai nazionali capitano. Beukema? Sa che percorso deve fare e toccherà a Conte mandarlo in campo. Hojlund o Lucca? Per quello che ha fatto in ritiro e perchè è italiano, a Firenze darei spazio a Lucca. Poi si vedrà per il resto della stagione. Italia? Gattuso è un caratteriale e si è vista subito la sua mentalità aggressiva e offensiva. E' importante l'impronta che ha dato Gattuso alla Nazionale. Fiorentina? E' un avversario tosto, negli ultimi anni la Fiorentina migliora sempre più. Il ritorno di Pioli è importante e non sarà facile giocare a Firenze. Se alza l'intensità il Napoli, la Fiorentina non la spunterà. Elmas? Uno dei migliori acquisti fatti dal Napoli in questa sessione di mercato".

Lucca
Ultimissime Notizie
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
