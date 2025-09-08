Cannella a CN24: "A Firenze spazio a Lucca e vi spiego perchè. Beukema? Sa che percorso deve fare e toccherà a Conte mandarlo in campo"

Ultime calcio Napoli - Giuseppe Cannella, direttore, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in onda su CalcioNapoli24 Tv e sul canale Youtube:

Queste le dichiarazioni di Cannella:

"Gli infortuni ai nazionali capitano. Beukema? Sa che percorso deve fare e toccherà a Conte mandarlo in campo. Hojlund o Lucca? Per quello che ha fatto in ritiro e perchè è italiano, a Firenze darei spazio a Lucca. Poi si vedrà per il resto della stagione. Italia? Gattuso è un caratteriale e si è vista subito la sua mentalità aggressiva e offensiva. E' importante l'impronta che ha dato Gattuso alla Nazionale. Fiorentina? E' un avversario tosto, negli ultimi anni la Fiorentina migliora sempre più. Il ritorno di Pioli è importante e non sarà facile giocare a Firenze. Se alza l'intensità il Napoli, la Fiorentina non la spunterà. Elmas? Uno dei migliori acquisti fatti dal Napoli in questa sessione di mercato".