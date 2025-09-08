Scuola Calcio AFF16 Ciro Caruso lancia la 1ª edizione del torneo di beach soccer a Napoli: data, luogo e orario

LA SCUOLA CALCIO AFF16 CIRO CARUSO LANCIA LA 1ª EDIZIONE DEL TORNEO BEACH SOCCER: UN'ESTATE DI PASSIONE E TALENTO AL LIDO VARCA D'ORO. LE PREMIAZIONI NEL CORSO DI UNA GRANDE GIORNATA DI FESTA DOMENICA 14 SETTEMBRE.

La Scuola Calcio AFF16 Ciro Caruso è lieta di annunciare l'organizzazione della prima edizione del suo entusiasmante Torneo Beach Soccer, che culminerà in una spettacolare giornata di festa il 14 settembre 2025. L’iniziativa, avrà luogo presso il suggestivo Lido Varca d'Oro, e vede in campo, in questi giorni, oltre 200 giovani atleti iscritti alla scuola calcio, pronti a mettere in mostra il loro talento sulla sabbia, in un'atmosfera di sportività e divertimento.

Il 14 settembre 2025, dalle 10:00 alle 20:00 il Lido Varca d'Oro si animerà per il "Varca D'Oro Fest 2025", un evento finale, grandioso e aperto al pubblico, pensato per accogliere migliaia di persone e celebrare lo sport con una giornata ricca di iniziative. Mercatini artigianali con creazioni uniche e prodotti locali; musica live e DJ Set; area Food & Beverage; animazione per bambini e spettacoli anche con giochi e gonfiabili, oltre al torneo sportivo. Il momento clou della giornata sarà la cerimonia di premiazione dove saranno celebrati i vincitori del Torneo Beach Soccer, riconoscendo l'impegno e la passione dei giovani atleti.

UNO SGUARDO AL FUTURO: I PROGETTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/26

Il torneo si inserisce in un momento di grande sviluppo per la Scuola Calcio AFF16 Ciro Caruso, che si appresta a vivere una stagione 2025/26 ricca di novità e traguardi importanti. La scuola ha recentemente annunciato il suo storico ingresso nel campionato di Promozione, un salto di qualità che offrirà ai giovani talenti straordinarie opportunità di confronto e crescita. Le partite casalinghe si terranno presso il Comunale di Quarto, rafforzando la presenza nel territorio flegreo.

A guidare questo ambizioso progetto è Ciro Caruso, fondatore della scuola e figura di spicco nel panorama calcistico. La sua visione e competenza sono state ulteriormente riconosciute con la prestigiosa nomina a responsabile scouting per l'Italia della Lian Sports di Fali Ramadani, una delle più influenti agenzie di procure sportive a livello mondiale. Questo incarico strategico pone Ciro Caruso al centro della scoperta di nuovi talenti nel calcio italiano.

La scuola calcio attraverso il "Programma Tecnico Caruso" ha implementato un metodo formativo all'avanguardia, che pone al centro l'affidabilità, la coerenza e un'attenzione meticolosa alle esigenze di ogni singolo ragazzo, mirando non solo all'affinamento delle abilità calcistiche, ma alla formazione di atleti completi e consapevoli.

Con il progetto "CuriAmo lo Sport, inoltre, si pone l’accento sulla salute e il benessere a 360 gradi dei giovani atleti, con attenzione alla prevenzione degli infortuni, alla cura fisica e psicologica, e alla postura. Il progetto promuove valori sani, aggregazione e sana competizione.

La scuola ha visto una crescita straordinaria, passando da 180 a 400 ragazzi iscritti, a testimonianza della crescente fiducia del territorio flegreo nella proposta formativa offerta. Non solo un luogo dove si impara a giocare a calcio, ma una vera e propria palestra di vita.