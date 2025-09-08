La Coppa Champions League arriva al MaxiMall Pompeii: il 12 e 13 settembre due giorni di sport e spettacolo con Fabio Caressa

Ultime calcio - Venerdì 12 settembre la Coppa Ufficiale UEFA Champions League arriva al MaxiMall Pompeii, la nuova e più performante shopping destination della Campania. Per due giorni, il 12 e il 13 settembre, il MaxiMall Pompeii ospiterà l’attesissima Coppa Ufficiale UEFA Champions League: sarà esposta al pubblico regalando ai tifosi un’opportunità unica di ammirare dal vivo la “Big Ears”, la celebre coppa alta 73,5 centimetri e realizzata in argento sterling, che ogni anno premia i migliori club continentali.

Saranno due giorni di festa ed eventi – gratuiti e aperti a tutti - nella grande piazza del MaxiMall Pompeii che offrirà a tutti gli appassionati di calcio e sport la possibilità di scattare fotografie e selfie con la leggendaria Coppa Ufficiale UEFA Champions League e partecipare a una serie di iniziative speciali, tra cui il Meet&Greet con Fabio Caressa alle 17:00 di venerdì 12.

< dichiara il Direttore del MaxiMall Pompeii, Crescenzo Pezone -, questo rappresenta per noi il primo passo di una strategia di sviluppo e posizionamento del Centro su scala nazionale e internazionale, considerata anche l’area geografica in cui insistiamo, tra Napoli, Pompei e la Penisola Sorrentina, con un flusso turistico importante e un bacino di utenza che supera i 4milioni di abitanti>>

Con questo primo atteso appuntamento, il MaxiMall Pompeii – aperto da meno di un anno - inaugura una stagione ricca di eventi: dallo sport al benessere, dalla cultura all’enogastronomia, all’universo bambini. Con oltre 140 negozi, una food court con 30 ristoranti, una spettacolare fontana danzante, un hotel firmato Marriott e presto il Museo digitale e immersivo Discovery Pompeii Alive, realizzato in collaborazione con Discovery Channel, il MaxiMall Pompeii si presenta come un hub multifunzionale che fonde shopping, cultura, ospitalità contemporanea e intrattenimento. Un parco pubblico con aree verdi per 50mila mq, parcheggi per oltre 3000 posti auto, spazi per eventi e il Nexus Pompeii con sale cinema e un auditorium da quasi 1.000 posti completano l’offerta che non ha confronti in Campania.