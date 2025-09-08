Di Gennaro: "Italia con Retegui e Kean? Penso ad un'altra cosa. Spalletti si è preso colpe che dovevano essere condivise con i giocatori..."

Ultime notizie Serie A - Antonio Di Gennaro, ex centrocampista del Verona e commentatore della Nazionale Italiana, parla a Tuttosport.

Perché un ottimo allenatore come Spalletti non ha reso come ct?

«Luciano si è preso sulle spalle tante, forse troppe colpe che invece andavano condivise con i giocatori perché prestazioni come quelle contro Svizzera agli Europei e Norvegia non si possono accettare e il primo a saperlo è chi va in campo. Probabilmente Spalletti non è riuscito a far scattare quel clic scattato invece con Mancini dove c’era una Nazionale che giocava a memoria, con un Europeo vinto in casa degli inglesi in finale dominando un secondo tempo in cui siamo stati stabilmente nella loro metà campo»

Retegui più Kean possono fare coppia fissa oppure vanno utilizzati insieme soltanto in determinate partite?

«Io piuttosto mi concentrerei su un’altra cosa: c’è sempre stato il problema del centravanti e ora abbiamo trovato due che la buttano dentro, il che è molto importante. Sia Retegui, sia Kean sono risorse per Gattuso, ma credo sia difficile partire sempre e comunque con loro in coppia»