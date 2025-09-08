Clamoroso Lamine Yamal: perde il passaporto dopo Turchia-Spagna e si dispera | VIDEO

Ultime notizie nazionali - Clamoroso quanto accaduto ieri sera in Turchia a Lamine Yamal, che trova due assist con la Spagna ma perde il passaporto. L'indiscrezione lanciata dai media turchi con un video, dopo il match valevole per il girone E delle qualificazioni ai mondiali, terminato per 6 a 0 in favore delle furie rosse. L'attaccante spagnolo avrebbe perso il documento poco prima di risalire sull'autobus per lasciare lo stadio. Nel video, pubblicato sui social dal programma turco Beyaz Futbol, il 18enne sembra disperarsi, poi cercare nella valigia e infine dirigersi di nuovo verso lo spogliatoio. L'episodio sui social è andato subito virale, anche se la federazione spagnola e il calciatore stesso non hanno ancora confermato quanto accaduto, ma Lamine Yamal è stato visto risalire sul bus e andarsene con la squadra.

Il video è stato ripreso anche dalle pagine social legate al "mondo Barcellona" e tutti si chiedono se Yamal sia riuscito a rientrare in patria o sia ancora bloccato lì. Dalle immagini, il nuovo numero 10 dei blaugrana sembra rientrare in spogliatoio, accompagnato da un suo compagno, prima di risalire sul bus in direzione aeroporto. Secondo quanto riportato dai media turchi, "il giocatore avrebbe lasciato lo stadio ugualmente senza passaporto per restare con la squadra, la federazione spagnola avrebbe subito contattato la polizia di Konya, luogo della partita, per far partire le ricerche del documento e poter trovare una soluzione. Solo secondo il sito Sozcu.com, la stella avrebbe lasciato la Turchia con un jet privato, un volo simile sarebbe infatti partito dall'aeroporto della città in direzione Barcellona alla 1 di notte ora locale".