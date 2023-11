Repubblica - De Laurentiis a Madrid nonostante l'operazione al menisco. Saranno 5mila i napoletani al Bernabeu

Napoli Calcio - De Laurentiis, nonostante la recente operazione al menisco, è a Madrid con la squadra per la gara di questa sera. Il presidente ieri ha assistito alla conferenza stampa di Mazzarri e Di Lorenzo. Ecco cosa si legge su Repubblica:

"Gli azzurri dovranno contare però soprattutto sulle loro forze e sulla spinta dei 5 mila tifosi al seguito, alla cui testa nonostante la recente operazione al menisco è pronto a mettersi Aurelio De Laurentiis. La posta in palio stasera sono gli ottavi di finale, la scalata dell’Everest significa invece riscrivere la storia e per Walter Mazzarri sarebbe una favola nella favola, a 4277 giorni dalla sua ultima panchina in Champions League. Chissà se è un segno del destino"