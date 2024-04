Repubblica - Calzona confida in due azzurri per battere l'Empoli

Napoli - Calzona confida molto in due calciatori per battere l'Empoli questo pomeriggio allo stadio Castellani. Ecco cosa si legge su Repubblica:

"Calzona si aspetta molto in particolare da Osimhen e Kvaratskhelia, che avrebbero in teoria il talento e la forza fisica per fare la differenza in una sfida del genere anche da soli, a patto di ritrovare per almeno 90’ la forma smagliante della indimenticabile a cavalcata verso lo scudetto. Entrambi hanno ( avrebbero...) sufficienti motivazioni per lasciare il segno nelle ultime 6 giornate del campionato".