Calzona non dirige tutto l'allenamento per febbre ma Osimhen e Kvaratskhelia tornano in gruppo: al top per l'Udinese

Nella notte che un anno fa rappresentò il dolce piacere dell’attesa, ci sarà in diverse sale cinematografiche un'anteprima per lo spettacolo delle 23. Il Napoli lunedì sera giocherà ad Udine, sembra uno scherzo del destino perché tornerà nel luogo del successo poco più di un anno dopo.

Osimhen e Kvara tornano in gruppo

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, Calzona a causa della febbre alta non ha diretto tutto l’allenamento sotto la pioggia, è rientrato anzitempo a casa. Sono tornati in gruppo per i lavori di forza, funzionali alla tenuta della squadra in questo finale di stagione in cui il Napoli vuole difendere l’accesso alle coppe europee, Osimhen e Kvaratskhelia. I due stanno seguendo un programma di lavoro per arrivare in condizioni brillanti alla partita contro l’Udinese di Fabio Cannavaro, la prima tappa delle quattro stazioni da attraversare per restare in Europa, cercando di attutire il colpo dell’atterraggio dal paradiso dei ricordi all’inferno del presente.