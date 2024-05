La strategia di Manna e ADL per definire il primo acquisto del Napoli 2024-25

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli s’è già spinto oltre e ha confezionato per il difensore Alessandro Buongiorno una mega offerta da 35 milioni di euro più 5 bonus, in linea con la richiesta del Torino di 40 milioni di euro. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il Napoli di De Laurentiis e di Giovanni Manna è deciso, certo di aver individuato un grande obiettivo per regalare forza, qualità e personalità alla difesa e alla squadra:

"Per chiudere una volta per tutte la successione di Kim, un anno fa straordinario interprete del film scudetto. Dopo aver deciso di attendere l’estate in occasione della sessione di gennaio, il club ha studiato il piano. Adl e il nuovo responsabile in pectore dell’area sportiva, Giovanni Manna, gli indirizzi e la matrice cominciano a comparire"