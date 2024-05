Film scudetto, CorSport: la squadra non avrebbe dovuto partecipare all'anteprima! La reazione di Spalletti

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli dello scudetto s'è ritrovato quasi al completo ieri in un cinema di Chiaia, 364 giorni dopo il 4 maggio 2023, la notte dello scudetto di Udine. Si è tenuta l'anteprima del film Sarò con Te, come racconta il Corriere dello Sport.

C'erano tutti o quasi a sfilare sul red carpet tricolore del Cinema Metropolitan per l'anteprima di “Sarò con te”:

"Il ds Giuntoli ora è alla Juve, resta a Torino per legittimi motivi di opportunità. Ci sono finanche Cajuste, Ngonge e Natan: vogliono onorare i compagni. Calzona non ha vissuto la cavalcata e neanche il gala: è a casa con la febbre alta, come comunicato dal club. La squadra inizialmente non avrebbe dovuto partecipare. E così è stato fino a mercoledì.

Spalletti, una volta appreso dell'assenza dei giocatori, decide di non intervenire. E non per uno sgarbo: o tutti o nessuno, è l'anima di una squadra vera. I giocatori hanno voglia di esserci. E prima dell'allenamento esprimono il desiderio: esaudito. Quando lo avvertono del cambio di programma, cioè della presenza della squadra, Spalletti parte dalla Toscana e torna in città"