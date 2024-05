NoPioli sulla panchina del Napoli: alcuni tifosi lanciano la petizione online!

Ultime notizie Napoli - Nuovo allenatore, i tifosi si schierano dopo le voci delle ultime ore: subito oltre 100 firme per la petizione online lanciata su Change.org da alcuni tifosi del Napoli per dire “NoPioli”.

"questa è la voce dei tifosi del Napoli, quelli per cui la propria squadra non è solo tifo, ma è fede, è Credo, è movimento sociale", si legge nell’incipit del testo: “Non vogliamo Stefano Pioli come allenatore del Napoli per ripartire dopo una stagione disastrosa da Campioni d'Italia, dopo il peggiore risultato sportivo nella storia del calcio italiano conseguito da una squadra che la stagione prima si è laureata campione d'Italia. Pioli è proprio il nome più sbagliato per risollevare una squadra, un club e un popolo che vengono da una delle delusioni più cocenti che ci possano essere dopo un traguardo atteso 33 anni", concludono i promotori dell’appello.