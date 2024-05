"Sarò con te", Spalletti: "Non smetterò mai di guardare queste immagini!", ADL: "Tifosi aziendalisti unica strada, guardate il Man Utd" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri sera il club azzurro ha presentato in anteprima il film del terzo scudetto della storia partenopea, "Sarò Con Te". Il presidente Aurelio De Laurentiis, prima della proiezione al Metropolitan, ha fatto il giro delle sale per rilasciare delle brevi dichiarazioni e chiamando sul palco la squadra e Spalletti. Ovazione della sala quando sul palco sale proprio il tecnico partenopeo che saluta tutti: "Non smetterò mai di guardare le bellezze e le gesta di questa squadra da Oscar".

Queste le dichiarazioni di De Laurentiis:

"Siamo entrati tra i 20 top club d'Europa, a me dispiace che questo ai tifosi non basta. Oggi su CalcioNapoli24 ho letto un articolo bellissimo, per fare calcio bisogna essere aziendalista. Anche il tifoso lo deve diventare, come lo sono diventati la maggior parte degli allenatori. Quindi non bisogna storcere il naso su certe situazioni, perché se uno ad un certo punto fattura un quinto, un terzo... A Manchester c'è un'altra squadra che si chiama Man Utd, non vince da una vita eppure lo stadio è sempre esaurito. Ed è il club che fattura di più al mondo, pensate che strano. Se arrivi secondo qui sei un cretino, se arrivi quarto c'è un fallimento.

Spero vi piaccia il film, che decreta un successo atteso per trentatré anni. Sono meglio come produttore cinematografico che come presidente? Questo lo sapevamo (ride, ndr)! Buona visione e forza Napoli!".