Idea Luis Alberto per il Napoli, Gazzetta: nell'affare può rientrare un azzurro che piace a Lotito

Calciomercato SSC Napoli - Da qualche settimana è tornato in cima alla lista dei desideri del Napoli il centrocampista spagnolo Luis Alberto, in rotta con la Lazio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Napoli su Luis Alberto?

Napoli può essere il compromesso giusto tra il desiderio di tornare in Spagna e la voglia di lottare per qualcosa di grande in Italia: