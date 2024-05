L'Equipe - Il Bayern Monaco pensa a Rudi Garcia per il post Tuchel: può essere l'allenatore del riscatto

Rudi Garcia potrebbe tornare nuovamente in panchina e anche su una di grandissimo livello. Dopo l'esperienza negativa su quella del Napoli, nonostante sia stato poi, tra i tre allenatori, il migliore per redenimento, è pronto a rimettersi in gioco.

Il Bayern Monaco pensa a Garcia

Infatti, secondo le informazioni riportate da L'Équipe, il Bayern Monaco starebbe pensando a lui per il post Tuchel. I tedeschi non stanno vivendo una stagione esaltante, nonostante la semifinale di Champions League da giocare con il Real Madrid ancora e il tecnico francese potrebbe essere l'uomo del rilancio.