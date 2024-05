Pioli e Conte restano in corsa per la panchina del Napoli: De Laurentiis ha avuto un colpo di fulmine

Occhi puntati, per la panchina del Napoli della prossima stagione, sempre su Stefano Pioli del Milan ma anche su Antonio Conte.

Anche Pioli e Conte in corsa per la panchina

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, anche il tecnico emiliano ha le valigie pronte, in questo caso perché ha fiutato aria di ben servito da pare del Diavolo ed aspetta solo una chiamata. Pioli resta sempre in lizza per la panchina azzurra, sia per il suo credo tattico, sia per l’esperienza già maturata in piazze importanti come Roma e Milano. Pioli ha un ingaggio di circa 4 milioni per un altro anno e certamente non intende rimanere a girare i pollici la prossima stagione. Lo stesso vale anche per Antonio Conte. In questo caso, si tratta di un colpo di fulmine che De Laurentiis ha avuto a novembre scorso quando lo avrebbe voluto a tutti i costi al capezzale del club per il dopo Garcia ed anche post esonero di Mazzarri. Allora Conte glissò, rinviando tutto a fine campionato. Oggi, il discorso è cambiato e nel valzer delle panchine Conte finora ha guardato anche altrove.