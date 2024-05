Salvatore Esposito a CN24: "Ho scherzato con Spalletti e Micheli, mi sono messo a disposizione del Napoli! Ieri non ho visto un dirigente azzurro..."

Calciomercato Napoli - L’attore Salvatore Esposito è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il film del Napoli è stato emozionante, rivivere un lungo viaggio che noi tifosi, la squadra, la dirigenza, abbiamo fatto è stato bello: il più difficile è stato l’inizio di stagione, quando Spalletti ebbe un diverbio con un tifoso, De Laurentiis non era ben visto, la Champions League due pugnalate col Milan. Per il resto è stata una grande gioia.

Il nuovo allenatore del Napoli? Ieri mi è stata chiesta una idea, dal mio punto di vista penso che se l’allenatore non fosse sotto contratto con una squadra, De Laurentiis l’avrebbe già annunciato. Il giochino del non distrarre Calzona non vale nemmeno più, fosse Conte l’avrebbe già annunciato. Poi magari mi sbaglio.

Ieri non c’era Calzona e non c’era nemmeno il ds Meluso, che non ho visto: credo che De Laurentiis possa avere tutti i difetti del mondo, ma ci ha portato in alto in Europa e ha vinto uno scudetto. La dichiarazione sull’essere illusi è una frase alla De Laurentiis, non ce la dobbiamo prendere: il primo a perderci quest’anno è stato lui, senza andare in Champions o al Mondiale per club mancheranno introiti, e caleranno anche le sponsorizzazioni. Per il Napoli sarà un bel danno no? Lui che si definisce un imprenditore, quest’anno lo sentirà dal punto di vista economico. Vorrà ricostruire per ripartire nel prossimo biennio-triennio con qualcosa di importante.

Kvaratskhelia? Ieri ne ridevo con Maurizio Micheli di quello che accadde a Roma. Aiutare di nuovo il Napoli col rinnovo? Io mi sono reso disponibile con Spalletti, gli ho detto se quest’estate ha bisogno di qualcosa mi facesse sapere (ride, ndr). A Micheli pure mi sono messo a disposizione per qualsiasi forma di aiuto (ride, ndr).

L’allenatore che vorrei? Ci sono due linee di pensiero, la prima è la continuazione di un progetto tecnico-tattico con un allenatore tra Italiano e Pioli, che con il 4-2-3-1 e con il 4-3-3 ci sanno fare; oppure la rifondazione con Gasperini o Conte che applicano altri moduli e prevederebbero una profonda rivoluzione, che per me andava fatta già quest’anno.

Io penso che i vari Natan e Lindstrom nella rosa dello scorso anno avrebbero dato un contributo come Ndombele, Juan Jesus o altri: le annate e le valutazioni vanno fatte in una stagione normale, questa non lo è stata.

Il Milan dopo lo scudetto è arrivato quinto senza cambiare dirigenza o allenatore, il Napoli l’ha fatto e alcuni giocatori non hanno valutato adeguata la scelta fatta, e psicologicamente ti porta a pensare ‘cosa dobbiamo fare?’. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Sarò anche nella serie sul film del Napoli, di mio c’è solo un passaggio tra i tanti protagonisti: nella serie ci saranno più momenti di interazione”