La FA "grazia" Tonali, arriva la condanna dopo le scommesse in Inghilterra

Non cambia la data del rientro in campo di Sandro Tonali, dopo la decisione presa dalla Football Association in merito al caso scommesse che ha riguardato anche alcune partite dopo il suo trasferimento ufficiale al Newcastle. La Football Association ha comminato due mesi ulteriori di squalifica al centrocampista, che però non dovrà scontarli se non commetterà altre irregolarità entro la fine della stagione 2024/25. Ci sarà dunque la condizionale per le violazioni alle regole anti scommesse tra il 12 agosto, giorno del suo debutto in Premier, e il 12 ottobre, giorno in cui il centrocampista ha ricevuto a Coverciano, mentre era in ritiro con la Nazionale, la visita della polizia che gli notificava l’indagine che ha portato al suo stop.

I fatti.

Tonali è stato accusato dalla FA a marzo e ha ammesso di aver piazzato tra le 40 e le 50 scommesse sul calcio dopo essere arrivato al Newcastle, di cui quattro sui risultati dei Magpies. La FA ha affermato che il denaro piazzato sulle scommesse da Tonali sarebbe stato "ben superiore a 100.000 euro" (85.600 sterline).