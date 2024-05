Serie A, Pecchia resta: poteva rientrare nella rosa dei candidati per il Napoli

Fabio Pecchia non sarà più un avvocato di serie B: ha conquistato la sua terza promozione con la terza squadra diversa: dopo Verona e Cremonese, ha vinto il campionato anche a Parma. Merito di un lavoro attento e ragionato.

Pecchia conquista la A con il Parma

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, 51 anni Pecchia rappresenta il volto nuovo di un calcio moderno e vincente. Nel suo staff c’è odore di Campania, dal vice procidano Antonio Porta, al collaboratore tecnico Nando Coppola, passando per Gennaro Troianiello e per il salernitano Valerio Visconti (preparatore dei portieri). Pecchia conosce l’ambiente Napoli e ha vissuto Castel Volturno nel biennio di Benitez. Sarebbe potuto anche rientrare nella rosa dei candidati alla panchina azzurra per il prossimo anno, ma ha deciso di sposare ancora il progetto Parma.