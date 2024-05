Calciomercato - A Porompomperoperò, su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato Carlo Alvino sulla pista Conte-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Conte sfumato? Io oggi tengo tutte le piste aperte, come ieri non pensavo fosse già fatta io oggi non penso che sia una pista completamente chiusa. Il Napoli valuta, magari già ha chiuso l'allenatore. C'è da fare i complimenti al silenzio della società che manda tutti fuori pista".