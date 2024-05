Zielinski emoziona e si prende l'applauso del cinema: "Noi napoletani realizzammo un sogno"

Nel corso del film scudetto della SSC Napoli, "Sarò con te", che ieri ha esordito al cinema Metropolitan con gli invitati del club e la squadra e Spalletti-Baldini ad assistere ed emozionarsi per la prima visione, c'è ampio spazio per Juve-Napoli. La gara col gol di Raspadori che di fatto assegna in via quasi definitiva lo scudetto agli azzurri.

Dal discorso di Spalletti, la cui "unica arma è il nostro talento e qualità, si mette in campo questo e il cuore, che voglio vedere. Se non abbiamo stimoli oggi, quando, ca**o? Giochiamo con personalità".

Ma a scatenare uno scrosciante applauso in sala è Piotr Zielinski che racconta la sua esultanza liberatoria, steso a terra dopo il gol di Raspadori:

"È stata una liberazione, là ho capito che lo scudetto era ad un passo. Un sogno di tutti noi napoletani che si realizza".

E alla frase in "Sarò con te" del polacco, partono gli applausi in sala per Zielinski.