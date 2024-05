Da Castel Volturno arrivano indicazioni su Udinese-Napoli: ecco chi può giocare dal 1'

Il Napoli si è allenato ieri mattina all'SSCN Konami Training Center. Kvaratskhelia e Osimhen hanno preso parte al lavoro di forza insieme al resto del gruppo. Gollini ha svolto allenamento personalizzato in campo. Terapie per Zielinski. Mister Calzona, considerando anche le avverse condizioni meteorologiche, è rientrato anzitempo a casa per un attacco influenzale con febbre alta.

Come racconta il Corriere dello Sport, la squadra da martedì lavora per preparare la sfida di Udine in programma lunedì sera. Per quanto riguarda la formazione, riflessioni ancora in corso a tre giorni dalla partita. Qualche indicazione: Cajuste potrebbe essere confermato a centrocampo, a sinistra scalpita Mario Rui.

