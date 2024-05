Il Napoli ha rischiato fino all'ultimo di non essere alla presentazione del film scudetto! Il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri sera c’erano quasi tutti i protagonisti della cavalcata tricolore all’anteprima del film scudetto di ieri. «Sarò con te» è nato come coro dei tifosi, è passato come scritta sulle pettorine di allenamento dei giocatori nel biennio di Spalletti e ora è una pellicola che ricorderà per sempre l’impresa del Napoli 2022-23 campione d’Italia.

Retroscena film scudetto Napoli

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si sono goduti insieme l’anteprima alla stampa e allo staff nel cuore della città, come racconta la Gazzetta dello Sport.