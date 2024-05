DIRETTA VIDEO - Film scudetto Napoli, Elmas: "Scioccato che Spalletti dormisse a Castel Volturno". Spalletti: "Kim come un carramato". Paragone Osimhen-Denzel Washington. Pronta una serie tv di quattro puntate

Ultime notizie SSC Napoli - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, oggi giovedì 2 maggio, alle ore 11 nella sala stampa dello stadio Maradona, avrà luogo la conferenza stampa di Andrea Bosello, regista del film “Sarò con te”. CalcioNapoli24 vi proporrà diretta video e diretta testuale della conferenza stampa.

Sarà l'occasione per presentare alla stampa il film sul terzo scudetto del Napoli, in uscita nelle sale la sera del 3 maggio 2024. Stasera invece vi sarà l'anteprima riservata agli invitati SSC Napoli con la proiezione in anteprima esclusiva del film "Sarò con te", che ripercorre le gesta della squadra campione d'Italia nella stagione 2022/2023, in un cinema cittadino. Curiosità: la proiezione inizierà alle ore 20.23, l'anno della vittoria del terzo tricolore.

Andrea Cini, co-executive producer: "Il mio rapporto con Spalletti? Avevo paura di parlare di calcio con lui (ride, ndr). Siamo della stessa parte della Toscana, è uno legato alla sua terra e la rappresenta: a livello dialettico e del modo in cui ci si rapporta, non è normale. Il primo giorno lì Spalletti ci ha stretto la mano, anche ad una persona immaginaria, mi ha dato due pacche sul petto: è uscito dal seminato, e si rifletteva nel modo in cui parlava con la squadra. Vedendo altri prodotti con altri allenatori esteri, Spalletti non faceva discorsi da teatro ma dice cose che solo lui al mondo può dire. Ogni volta ti stupisce, va fuori da ciò che ti aspetteresti"

Nicola Lombardo: "Se guardate la serie di Totti, il personaggio che più resta è quello di Spalletti. Figuriamoci quello vero"

Il regista Andrea Bosello: "Spalletti? Non ho conosciuto gli altri allenatori quindi non possono fare paragoni, ma Lombardo mi ha sempre detto che se ci fosse stato Sarri non ci saremmo manco arrivati alla porta di Castel Volturno. Spalletti è una figura tragica, più di tutti assomiglia al protagonista di una tragedia greca. La prima volta che m'ha visto mi ha detto che non avevo mai lavorato la terra, il suo metodo del samurai ci ha fatto capire che dovevamo stare dentro la storia 12-16 ore al giorno per sei giorni a settimana"

Il regista Andrea Bosello: "Nel documentario ci sono tutti i momenti 'questo non lo mettere' (ride, ndr). Quei momenti lì in cui il mister alzava la mano era perchè aveva bisogno di stare con la squadra, giustamente. Lo faceva, come mi ha spiegato lui, perchè così faceva capire alla squadra che aveva il controllo della situazione. Io sono stato cacciato svariate volte dallo spogliatoio, continuavo a stare lì, mi prendevano e mi lanciavano (ride, ndr). Bisognava essere tignosi con Spalletti"

Il regista Andrea Bosello: "Ero a Napoli il giorno della vittoria, l'immagine finale del film è un'inquadratura di Spalletti al Maradona: siamo stati un minuto solo lui ed io, mi diverte molto che tra le migliaia di telecamere c'era solo la mia, è una immagine che mi porto dietro. Divertente quando il presidente ha reso noto che avrebbe fatto una serie o un film, eravamo in Inghilterra e leggemmo che ci stavano lavorando i migliori tra Inghilterra, America e Francia. Mi sono detto 'ma ci stanno lavorando anche altri' (ride, ndr)"

Andrea Cini, co-executive producer: "Il momento più difficile? Far uscire i giocatori dal seminato, durante le interviste. Nelle partite noi dovevamo fare in modo da non farci notare, il momento più bello è stato entrare nello spogliatoio e vedere Spalletti spiegare i movimenti del terzino o di Kvara, era come un luna park. Penso alla scena di Capodichino dopo la Juventus, c'erano 20mila persone e abbiamo spedito il cameraman sull'autobus. Quella, poi Udine"

Il regista Andrea Bosello: "I napoletani emigrati fuori dalla città? Nell'economia di un film sono veramente pochi gli istanti in cui si può approfondire un argomento. Noi raccontiamo una stagione calcistica, il calcio si vede ma noi raccontiamo gli uomini. Noi abbiamo dedicato tutto il finale a queste persone, il finale è tutto loro"

Il regista Andrea Bosello: "Siamo partiti avendo scritto quattro episodi di una serie tv, è stato De Laurentiis che ha visto il materiale e ha avuto le sue idee, dicendo che gli piaceva e che avrebbe voluto un film da vedere al cinema. Questo è un documentario che dura un'ora e quaranta minuti, resterà nella storia della città perchè tra 30 anni qualcuno andrà a ripescare quelle interviste. Le polemiche sono sterili, per mesi l'abbiamo visto dentro uno schermo da moviola e quando l'abbiamo visto al cinema è un'esperienza irraggiungibile. Chi era allo stadio vivrà una emozione diversa, vivrà un'esperienza collettiva al cinema che ha il suo peso specifico"

Il regista Andrea Bosello: "La troupe della produzione ha contato in tutto circa 80 persone, sui costi ci sono dei costi standard: questo è al livello più alto del mercato televisivo e cinematografico. Ormai il documentario è stato preso in pieno dalla piattaforma streaming, sono gli standard internazionali che fissano il costo al minuto, che è circa di 6000 euro e questo qui arriva anche a 10000 euro. Sull'archivio sportivo, un minuto della FIFA costa 25mila euro. Poi i costi non standard variano, sono orgoglioso di dire che le musiche sono di Teo Teardo che ha sposato il progetto fin dall'inizio, è uno che ha lavorato con Sorrentino ed è amatissimo all'estero. Quando ha accettato, ho pensato 'bingo'"

Andrea Cini, co-executive producer: "Nella serie si racconta cosa significa la vittoria, per raccontare il ruolo della città ci servivano queste voci, siamo andati su personaggi sia del giornalismo che della cultura napoletana che ci hanno spiegato, quando abbiamo tirato le somme, cosa significa vincere uno scudetto a Napoli"

Il regista Andrea Bosello: "Questo è un documentario al 101%, non c'è alcuna ricostruzione nella narrazione: i protagonisti extra-sportivi servono a contestualizzare elementi del racconto che definiscono certi caratteri, ho cercato di scegliere tra quelli che erano i tifosi più conosciuti e persone che avevano la capacità di raccontare la napoletanità in un modo internazionale. Sono contento che ci sia il leader dei Massive Attack, racconta come un inglese possa vivere l'emozione del Maradona. Ci sono grandi attori napoletani, intellettuali. Il film è il film, ma il lavoro è iniziato da una serie: noi abbiamo scritto e prodotto una serie che vedrà la luce dopo il film, fatta da quattro episodi. Il film racconta dal giorno in cui parte, a quando i ragazzi alzano la coppa. La serie racconta le vite sportive dei calciatori, c'è molto più un contrasto tra le varie anime di questa squadra, e racconta ciò che nel film non si poteva vedere per una questione temporale, come l'addio di Spalletti. Dentro la serie c'è Ruggero Cappuccio che racconta cos'è essere napoletani"

Osimhen: "Non sapevo che Spalletti avesse vissuto nove mesi lì"

Condò: "La scelta di Spalletti è stata monastica, è un insegnamento: se vuoi diventare un grande, devi fare una fatica pazzesca e bestiale"

Spalletti: "Quello è il mio covo per poter avere tutto a portata di mano, bastava comprare un divanetto"

Elmas: "Io ero scioccato che dormisse qui a Castel Volturno, non me l'aspettavo: un allenatore grande come lui ha i soldi per poter dormire ovunque. Viveva in un letto di merda (ride, ndr)"

Juan Jesus: "Un giorno arrivo prima, lui metteva a posto cuscino e coperta e mi disse 'vengo a vivere qua'"

Spalletti: "Bisogna portare a termine un discorso, dedicargli tutto"

Spalletti su Kim: "Hai visto? Quando arriva tum tum tum, sembrano i cingoli di un carramato". Kim: "Il mister si preparava per andare in guerra, anche noi ci siamo preparati allo stesso modo"

Un'altra scena del film.

Il regista Andrea Bosello: "La prima scena girata? Prima della pausa e della loro partenza in Turchia. Il momento più brutto è stato il Milan, lì quei quattro gol pesavano anche sulle nostre spalle: ad un certo punto il mister dice 'non è colpa loro', poi per punizione siamo stati sbattuti in tribuna stampa con la Juventus, la scaramanzia fa molto (ride, ndr). Ogni momento è stato divertente, io devo ringraziare Milan e Salernitana altrimenti il film non ci sarebbe. E sui giocatori aggiungo Anguissa e Simeone"

Il regista Andrea Bosello: "Il giocatore più attore? Ci sono alcuni miei preferiti, ce ne sono tanti che hanno i tempi cinematografici: Elmas, Kvaratskhelia in georgiano, Osimhen, Juan Jesus. Victor forse è il personaggio più drammatico tra i caratteri: che attore mi ricorda? Denzel Washington (ride, ndr)"

Il regista Andrea Bosello: "La città protagonista? Ad un certo punto lo diventa nel racconto, il carattere della città di Napoli: io sono nato in Friuli e sono arrivato qui al primo scudetto di Maradona, quando vedo i festeggiamenti rimango sconvolto (ride, ndr). Ho deciso di seguire questa traccia, sapevo sarebbe stato qualcosa di straordinario vedere 33 anni dopo una generazione festeggiare. Ci sono testimonianze sul racconto che diventa realtà, c'è antropologia della storia. Racconta qualcosa che non può accadere in altre città, è qualcosa da indagare: non pensavo potesse esserci una anima collettiva così forte

Andrea Cini, co-executive producer: "La sconfitta contro l'Inter a gennaio e le telecamere? In quel momento c'è da essere delicati, ma avendo una sola telecamera e stando fuori dallo spogliatoio, alla fine quelli sono i momenti più interessanti. Dovevamo essere capaci di raccoglierli, nella delusione di una sconfitta è marginale la presenza di una telecamera, ci siamo accorti che non c'è stato un grande problema se non entrare all'inizio del post-partita. Da questo punto di vista è bastata delicatezza, poi la delusione sportiva passa

Il regista Andrea Bosello: "Andrea ed io abbiamo iniziato a scrivere la storia attendendo ogni domenica l'esito, poi un giorno Nicola Lombardo ci disse 'e se non vinciamo?'. Per me sarebbe stato ancora meglio, sarebbe stata la più grande debacle della storia (ride, ndr). Siamo partiti dall'idea che il Napoli di Spalletti fosse fortissimo, ho pensato che il gioco potesse valere la candela"

Il regista Andrea Bosello: "Filtri da parte dei giocatori? Espulsi normalmente, per montare una intervista di qualche minuto ci vogliono 3-4 ore di intervista, poi anche i più burberi diventano se stessi ed i più timidi si aprono sinceramente. I calciatori hanno un loro linguaggio, sanno che non si possono spostare troppo, stavolta però hanno provato ad esprimere le loro sensazioni. Nei grandi documentari sportivi i giocatori raccontano l'esperienza di vent'anni prima, racconta il disamore o altro. Senza prendere in esame The Last Dance o il documentario sulla JuveCaserta di basket, i giocatori del Napoli l'hanno vissuto con una aderenza temporale molto stretta"

Il regista Andrea Bosello: "Noi veniamo da un'esperienza a National Geographic, siamo abituati a seguire le regole di una scuola documentaristica: autorevolezza ed intrattenimento, queste due regole le abbiamo seguite. Prima i fatti, poi dovevamo sintetizzarli, si vede che i caratteri emergono"

Andrea Cini, co-executive producer: "Un appunto sul vestiario, eravamo vestiti in modo sportivo la prima volta nello spogliatoio ed era facile essere visti come degli alieni: dovevamo vestirci come loro, abbiamo avuto delle tute che creano già un effetto diverso, quando devi calarti in un luogo sacro con le sue regole che può percepire con difficoltà ogni elemento esterno. Siamo stati grati nell'avere un operatore già conosciuto dal mister e dai calciatori"

Bosello: "La genesi di questo documentario parte da molto lontano, con Filmauro abbiamo scritto una serie sui sette anni di Maradona a Napoli: la stiamo continuando a produrre e a lavorarci sopra, ci siamo ritrovati a discutere spesso sull'eventuale vittoria dello scudetto. Perchè non mettere telecamere nei posti giusti per raccontare qualcosa che non accade da una generazione? Così è stato, l'idea sposata da Luigi De Laurentiis e dal presidente è stata una gestazione: lo spogliatoio di una squadra di calcio è un luogo delicatissimo, ha delle sue gerarchie ed è pieno di tensioni naturali dello sport, sappiamo che una telecamera cambia l'atmosfera. Noi siamo entrati attraverso l'occhio di una sola persona, che seguendo le nostre istruzioni ha trovato i punti di vista giusti per raccontare la storia. Un estraneo può smuovere sentimenti, poi siamo diventati parte di questa famiglia ma dovevamo iniziare con delicatezza"

Bosello: "Gli antagonisti della squadra sono stati quelli sportivi, il Napoli ha vinto uno scudetto con una cavalcata fantastica ed abbiamo trovato l'antagonista. De Laurentiis ha innescato la storia con la sua frase sullo scudetto. Co-protagonista? No, il presidente dà l'incipit alla storia"

Spalletti nel film: "L'espressione di De Laurentiis fu facile, bene sono contento ma ci vogliono i giocatori altrettanto importanti e forti: una cosa normalissima"

De Laurentiis: "Ho sempre fatto l'imprenditore che investe il proprio denaro e l'intelligenza, vivo con impegno la mia professione. Quando sono arrivato non conoscevo il gioco del calcio, alcuni dei giocatori più importanti della storia del Napoli li ho portati io. Lo stesso Spalletti mi era sempre piaciuto per il suo carattere, ha gli attributi, ci mette del suo, che ben venga: io ci metto del mio, lui ci mette del suo. Uno dei giornalisti mi chiese cosa volessi fare, era una provocazione e lanciai il messaggio che avrei voluto riportare a Napoli lo scudetto. Mi divertii a vedere la faccia di Spalletti, come a dire 'mo sono problemi tuoi"

Luciano Spalletti, durante il film: "Sarò con te è tipico delle persone che vogliono aiutare qualcun altro. Io sono venuto a Napoli per tentare qualcosa di incredibile che restasse nei cuori dei napoletani: si è lottato dal primo momento, non ci siamo mai accontentati"

Andrea Bosello: "Ci tengo a sottolineare che questo non è un film embedded, fatto dal centro media della squadra come accade altrove: è fatto da un team di documentaristi, che hanno avuto accesso e libertà assoluta. Il presidente è il mio produttore, ha avuto l'intelligenza di lasciare a noi libertà creativa e narrativa. Tutto ciò che vediamo è accaduto, la storia la conosciamo ma non è mai stata vista dal punto di vista dell'interno dello spogliatoio, non solo del Maradona o di Castel Volturno. Negli spogliatoi è difficile entrare, ci sono gerarchie ben precise: ci sono momenti che vedrete per la prima volta, ci siamo accorti naturalmente che Spalletti era il protagonista della storia, anche per il carattere peculiare dell'uomo, ama definirsi un contadino ed un grande amante di sport. È l'Obi-Wan Kenobi della storia, l'ho visto ultimamente. Poi la città è protagonista

Nicola Lombardo: "L'opera è splendida, per la prima volta in Italia le telecamere sono entrate all'interno: non c'è nulla di finto o costruito, tra spogliatoio e centro sportivo. C'è stata disponibiità di Luciano Spalletti, a cui abbiamo chiesto di poter agevolare in un momento delicato. Un altro allenatore avrebbe potuto dire altro: avevamo detto a Spalletti che saremmo entrati sempre con le telecamere, se avesse voluto dire qualcosa si sarebbero bloccati gli operatori. Vedrete tutto"

11.05 - In sala il regista Andrea Bosello ed Andrea Cini, co-executive producer

“Sarò con te” è una reunion per tutti i tifosi per celebrare, ancora una volta, una vittoria e una città in festa rivivendo sul grande schermo una gioia attesa per 33 anni, raccontata attraverso lo sguardo e le parole di giocatori come il Capitano Giovanni Di Lorenzo, Frank Anguissa, Piotr Zielinski, Khvicha Kvaratskhelia, Kim Min Jae, Giovanni Simeone, Juan Jesus, Eljif Elmas, Victor Osimhen, Mario Rui, Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Alex Meret, Mathias Olivera, Stanislav Lobotka, Matteo Politano, di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo come Fabio Cannavaro, Geolier, Toni Servillo, Silvio Orlando, Maurizio de Giovanni, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri, Marco D’Amore, Diletta Leotta, Paolo Condò, Robert Del Naja, Federica Zille, Pierluigi Pardo, Fabrizio Roncone, Francesco Repice, allenatori, di direttori sportivi e staff del Napoli, come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, Giuseppe Santoro e Nicola Lombardo e del Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Il film riporta il pubblico alla stagione calcistica 2022/2023, iniziata con la diffidenza e il malumore dei tifosi rapidamente trasformata in entusiasmo per una squadra costruita magistralmente e allenata con grande autorevolezza da Luciano Spalletti.

Trascinato dai gol di Osimhen e dalle giocate di Kvara, il Napoli domina la Serie A con un gioco spettacolare, lasciando le rivali a notevole distanza sin dall’inizio della stagione. Dal ritiro in Turchia, appena compreso che la stagione sarebbe stata quella giusta per concretizzare i traguardi ambiziosi, le videocamere hanno iniziato a seguire la squadra per documentare la gloriosa stagione con immagini esclusive della vita di uno spogliatoio a cui nessuno aveva mai avuto accesso.

Nel girone di ritorno il Napoli continua a travolgere le avversarie, giocando così bene che tutti si illudono di poter vincere anche la Champions, ma purtroppo il Diavolo del Milan gli sbarra la strada e spegne i sogni di gloria degli azzurri.

Il calcio toglie e regala emozioni infinite. Il Napoli si rialza il 4 maggio 2023 vincendo il campionato con cinque giornate di anticipo, un risultato epocale.

Il film mette in scena un racconto più ampio della semplice cronaca sportiva. Ripercorre questa storia dall’interno dello spogliatoio, attraverso le testimonianze esclusive dei protagonisti dell’impresa e la gente di Napoli, che decora le strade e i palazzi di azzurro per sancire ancora una volta il rapporto esclusivo tra la città e la sua squadra. Un sentimento che non si ferma tra i vicoli di Napoli, ma che riecheggia da New York a Londra, passando per Buenos Aires e tante altre grandi città del mondo, tutte unite da un’unica e spettacolare ondata di festeggiamenti.

Il 4 maggio 2024 con “Sarò con te” sarà possibile rivivere nuovamente quegli storici momenti.

“Sarò con te” è prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis ed è distribuito al cinema da Nexo Digital con Radio Italia come Radio Ufficiale.