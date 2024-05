DAZN - Conte al Napoli, si tratta ancora! Resta la prima scelta di ADL, c'è una notizia da non escludere

Calciomercato Napoli - Il Napoli continua la ricerca per il nuovo allenatore per la stagione 2024-2025. Nelle ultime settimane si sono susseguite numerose notizie in merito agli interessamenti della società azzurra per alcuni nomi di allenatori in lizza per approdare all'ombra del Vesuvio: Conte, Gasperini, Pioli e Italiano su tutti.

Nuovo allenatore Napoli, le ultime notizie da DAZN

I colleghi della redazione mercato di DAZN fanno sapere in questi minuti che il nome di Antonio Conte resta ancora la prima scelta degli azzurri:

"Conte-Napoli, si tratta ancora. Dialogo che prosegue e Conte resta la prima scelta del Napoli. Il suo arrivo non è assolutamente da escludere. Restano in corsa anche i profili di Pioli, Gasperini e Italiano, in caso di mancato accordo con Conte".