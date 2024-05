Ultime news Napoli - L'edizione odierna di Repubblica parla degli assenti al film dello scudetto, e su Cristiano Giuntoli scrive:

"Da Torino si è dovuto defilare a malincuore Cristiano Giuntoli, per impegni di lavoro già presi e pure per comprensibili motivi di opportunità. Luciano Spalletti ha un ruolo viceversa super partes — come ct della Nazionale — e si è dunque messo in viaggio senza problemi per Napoli, una volta che ha avuto la certezza di trovare al cinema anche i suoi ex giocatori".