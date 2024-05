Varriale: "De Laurentiis ha dilapidato un grande vantaggio, ma aziendalisti devono essere i dirigenti e non i tifosi"

Calciomercato SSC Napoli - Enrico Varriale, giornalista della RAI, scrive su X:

“”Pure i tifosi devono essere aziendalisti " ha detto De Laurentiis. Eh no caro Aurelio, i dividendi dei tifosi non si misurano in milioni di euro ma in gioia e entusiasmo originato dalle vittorie, o in delusione e rabbia generato dalle sconfitte della squadra del cuore. Aziendalisti devono essere i dirigenti facendo bene il proprio mestiere, come ADL ha fatto quasi sempre, ma non lo scorso anno, quando ha dilapidato un grande vantaggio competitivo sui rivali, con una serie di errori che i tifosi del Napoli si augurano siano irripetibili”