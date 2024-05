Tuttosport - Il Napoli ha fatto un affare in uscita, una big d'Europa c'è cascata

Ultime notizie SSC Napoli - L'ex difensore del Napoli Kim MinJae l’altra sera è apparso impacciato e fuori tempo, anche a distanza di mille chilometri il coreano si è adeguato al rendimento dei suoi ex compagni post scudetto, come racconta Tuttosport.

«Perchè l’anno scorso era merito di Spalletti», si dice, e non a torto. Ai tempi, recenti, del Napoli scudetto, Kim era il baluardo:

"Colosso più di Koulibaly del quale aveva raccolto l’eredità. Gran colpo di Giuntoli o di De Laurentiis, dipende da quelli che ci mettono l’etichetta, tipo le manifestazioni di piazza.

Per sorridere: Kim gran colpo dei manifestanti o delle forze dell’ordine? Di sicuro, appena visto in semifinale di Champions, è stato un affare in uscita: 50 milioni di clausola, al Bayern ci sono cascati.

Resta l’impressione che sia stato l’ingranaggio perfetto in una squadra per qualche mese perfettissima, il Napoli di Spalletti"