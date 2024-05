Repubblica - Squadra in dubbio fino all'ultimo secondo e Calzona assente al film scudetto del Napoli: il motivo

Ultime news Napoli - L'edizione odierna di Repubblica parla degli assenti al film dello scudetto, e su Calzona scrive:

"Spalletti ha risposto presente una volta che ha avuto la certezza di trovare al cinema anche i suoi ex giocatori, che è rimasta peraltro in dubbio quasi fino alla fine: per il timore di contestazioni all’esterno del cinema Metropolitan e perché la squadra si sta preparando per la sfida di lunedì a Udine. La febbre alta ha infine tolto dall’impaccio Francesco Calzona, estraneo alle celebrazioni per lo scudetto e rimasto a curarsi a casa".