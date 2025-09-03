Il match analyst Balbinetti: "De Bruyne ha creato un problema tattico a Conte, vi spiego"

Le Interviste  
Il match analyst Balbinetti: De Bruyne ha creato un problema tattico a Conte, vi spiego

Il commento sul Napoli con De Bruyne

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Luca Balbinetti, match analyst.

Il match analyst parla di De Bruyne nel Napoli 

"Paradossalmente, De Bruyne ha creato a Conte un problema sotto l'aspetto tattico. Chiaramente è un bel problema, credo sia contento di averlo, ma si spiega così tutto ciò che ha dovuto inventare Conte tra la fase di possesso e di non possesso. De Bruyne dà una mano a Lobotka in costruzione in fase di possesso mentre in fase di non possesso non subisce tanto la fase difensiva.

Hojlund è un investimento importante per il Napoli, al di là di Antonio Conte, è un calciatore distante dall'attaccante che predilige il tecnico, ma Conte sa cambiare, adattarsi e gli permetterà di avere un'alternativa diversa perché Lucca e Lukaku hanno caratteristiche un po' simili. 

Elmas è un jolly, non determinerà un cambiamento del Napoli, ma è uno di quegli uomini duttili che tanto piacciono a Conte. È sicuramente avvantaggiato anche su Noa Lang che è tecnicamente più forte, ma Elmas si fa preferire. 

Conosco la scaramanzia napoletana, ma credo molto in questo Napoli, credo molto in Conte e pensate che la squadra non ha ancora mostrato tutto il suo talento".

