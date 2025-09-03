Lista Champions del Liverpool: Slot fa una scelta clamorosa su Chiesa

Brevi  
Lista Champions del Liverpool: Slot fa una scelta clamorosa su Chiesa

Dopo un'estate da protagonista sul mercato, il Liverpool ha investito quasi 500 milioni di euro per rinforzare la rosa, accogliendo talenti come Wirtz, Frimpong, Isak, Ekitike e altri ancora.

Una profondità di organico che ha costretto il nuovo tecnico Arne Slot a scelte difficili per la lista UEFA della fase a gironi di Champions League. A sorpresa, tra gli esclusi c’è Federico Chiesa: l'ex Juventus non è stato inserito nella lista, mentre tra i convocati figura persino il giovane Giovanni Leoni.

Un’esclusione pesante per l'esterno italiano, arrivato ad Anfield con grandi aspettative. Finora Chiesa ha collezionato tre presenze in Premier League partendo sempre dalla panchina, riuscendo anche a essere decisivo contro il Bournemouth, ma non abbastanza per meritarsi un posto nella lista Champions.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
