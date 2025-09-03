Lista Champions del Liverpool: Slot fa una scelta clamorosa su Chiesa

Dopo un'estate da protagonista sul mercato, il Liverpool ha investito quasi 500 milioni di euro per rinforzare la rosa, accogliendo talenti come Wirtz, Frimpong, Isak, Ekitike e altri ancora.
Una profondità di organico che ha costretto il nuovo tecnico Arne Slot a scelte difficili per la lista UEFA della fase a gironi di Champions League. A sorpresa, tra gli esclusi c’è Federico Chiesa: l'ex Juventus non è stato inserito nella lista, mentre tra i convocati figura persino il giovane Giovanni Leoni.
Un’esclusione pesante per l'esterno italiano, arrivato ad Anfield con grandi aspettative. Finora Chiesa ha collezionato tre presenze in Premier League partendo sempre dalla panchina, riuscendo anche a essere decisivo contro il Bournemouth, ma non abbastanza per meritarsi un posto nella lista Champions.