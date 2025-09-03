Ufficiale: ecco la lista UEFA del Chelsea in Champions League

Champions League  
ChelseaChelsea

Ufficiale: di seguito la lista UEFA presentata dal Chelsea per la fase campionato della Champions League 2025-26. Sarà questa la squadra che affronterà il Napoli nella sfida prevista al Maradona il prossimo 28 gennaio 2026.

Portieri

  • Robert Sánchez (Spagna, 27 anni)

  • Filip Jørgensen (Danimarca, 23 anni)

Difensori

  • Marc Cucurella (Spagna, 27 anni)

  • Tosin Adarabioyo (Inghilterra, 27 anni)

  • Benoît Badiashile (Francia, 24 anni)

  • Levi Colwill (Inghilterra, 22 anni)

  • Jorrel Hato (Paesi Bassi, 19 anni)

  • Trevoh Chalobah (Inghilterra, 26 anni)

  • Reece James (Inghilterra, 25 anni)

  • Malo Gusto (Francia, 22 anni)

  • Wesley Fofana (Francia, 24 anni)

Centrocampisti

  • Enzo Fernández (Argentina, 24 anni)

  • Cole Palmer (Inghilterra, 23 anni)

  • Jamie Gittens (Inghilterra, 21 anni)

  • Dário Essugo (Portogallo, 20 anni)

  • Andrey Santos (Brasile, 21 anni)

  • Moisés Caicedo (Ecuador, 23 anni)

Attaccanti / Ali

  • Pedro Neto (Portogallo, 25 anni)

  • Liam Delap (Inghilterra, 22 anni)

  • João Pedro (Brasile, 23 anni)

  • Marc Guiu (Spagna, 19 anni)

  • Estêvão (Brasile, 18 anni)

  • Alejandro Garnacho (Spagna/Argentina, 21 anni)

