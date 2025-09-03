Ufficiale: ecco la lista UEFA del Chelsea in Champions League

Ufficiale: di seguito la lista UEFA presentata dal Chelsea per la fase campionato della Champions League 2025-26. Sarà questa la squadra che affronterà il Napoli nella sfida prevista al Maradona il prossimo 28 gennaio 2026.
Robert Sánchez (Spagna, 27 anni)
Filip Jørgensen (Danimarca, 23 anni)
Marc Cucurella (Spagna, 27 anni)
Tosin Adarabioyo (Inghilterra, 27 anni)
Benoît Badiashile (Francia, 24 anni)
Levi Colwill (Inghilterra, 22 anni)
Jorrel Hato (Paesi Bassi, 19 anni)
Trevoh Chalobah (Inghilterra, 26 anni)
Reece James (Inghilterra, 25 anni)
Malo Gusto (Francia, 22 anni)
Wesley Fofana (Francia, 24 anni)
Enzo Fernández (Argentina, 24 anni)
Cole Palmer (Inghilterra, 23 anni)
Jamie Gittens (Inghilterra, 21 anni)
Dário Essugo (Portogallo, 20 anni)
Andrey Santos (Brasile, 21 anni)
Moisés Caicedo (Ecuador, 23 anni)
Pedro Neto (Portogallo, 25 anni)
Liam Delap (Inghilterra, 22 anni)
João Pedro (Brasile, 23 anni)
Marc Guiu (Spagna, 19 anni)
Estêvão (Brasile, 18 anni)
Alejandro Garnacho (Spagna/Argentina, 21 anni)