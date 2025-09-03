Bagno separato e isolamento: trattamento choc per Sterling rimasto al Chelsea

Bagno separato e isolamento: trattamento choc per Sterling rimasto al Chelsea

Raheem Sterling si trova attualmente in un vero e proprio limbo calcistico al Chelsea, dopo il mancato trasferimento durante la sessione estiva di mercato. Insieme a Axel Disasi e David Datro Fofana, fa parte di un ristretto gruppo di giocatori ormai tagliati fuori dal progetto tecnico di Enzo Maresca.

Questa cerchia in passato includeva anche nomi come Lesley Ugochukwu, Carney Chukwuemeka, Renato Veiga, Armando Broja, Alfie Gilchrist e persino Ben Chilwell.

Secondo quanto riferisce il The Sun i pochi rimasti sono stati completamente isolati: usano spogliatoi separati, mangiano lontano dalla squadra e hanno persino un bagno riservato. Tutto questo nonostante percepiscano stipendi milionari.

Sterling, che ha rappresentato l’Inghilterra per anni ed è stato uno dei migliori esterni della Premier League, è tra i giocatori deliberatamente esclusi dal gruppo, una pratica che solleva più di qualche interrogativo. Le misure applicate ricordano punizioni disciplinari, anche se in questo caso non c'è alcuna violazione ufficiale.

