Calcio e Finanza svela: tra costi e ingaggi nessuno ha speso più del Napoli in Serie A!

Concluso il calciomercato estivo 2025, la redazione di Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei costi sostenuti da ogni club per la propria rosa. I costi sono calcolati sommando le quote di ammortamento e lo stipendio lordo dei calciatori in rosa, includendo gli sgravi fiscali del Decreto Crescita e l'eventuale costo dei calciatori in prestito.

Si scopre così che il Napoli è la squadra che ha sostenuto il costo maggiore per comporre la rosa a disposizione di Antonio Conte nella stagione appena cominciata. Sono quasi 249milioni di euro i soldi spesi dalla società di De Laurentiis, più di chiunque altro.

Napoli - Ammortamenti e prestiti: 134.252.804 € | Stipendi lordi: 114.702.000 € | Costo della rosa : 248.954.804 €

Juventus - Ammortamenti e prestiti: 112.254.633 € | Stipendi lordi: 122.961.500 € | Costo della rosa : 235.216.133 €

Milan - Ammortamenti e prestiti: 92.948.263 € | Stipendi lordi: 104.499.000 € | Costo della rosa : 197.447.263 €

Inter - Ammortamenti e prestiti: 53.227.401 € | Stipendi lordi: 141.492.500 € | Costo della rosa : 194.719.901 €

Roma - Ammortamenti e prestiti: 55.932.071 € | Stipendi lordi: 107.535.000 € | Costo della rosa : 163.467.071 €

Atalanta - Ammortamenti e prestiti: 74.199.272 € | Stipendi lordi: 57.945.000 € | Costo della rosa : 132.144.272 €

Fiorentina - Ammortamenti e prestiti: 50.648.333 € | Stipendi lordi: 60.845.500 € | Costo della rosa : 111.493.833 €

Lazio - Ammortamenti e prestiti: 37.712.712 € | Stipendi lordi: 69.879.000 € | Costo della rosa: 107.591.712 €