Marianucci: "L'under-21 era un mio obiettivo, felice di aver conosciuto Buffon! Puntiamo a vincere l'Europeo"

Luca Marianucci, difensore del Napoli, convocato nella Nazionale Italiana Under 21, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC.

Ecco le sue dichiarazioni: "La Nazionale under-21 era un obiettivo che mi ero posto da un paio d’anni, vestire l’azzurro è un privilegio. Il mister è una bravissima persona e in questi giorni ci sta trasmettendo la sua idea di calcio. Sono felice di aver incontrato una leggenda come Buffon, mi ha fatto una bellissima impressione, l’avevo visto solo in TV o nei videogiochi. Siamo molto carichi, gli obiettivi sono quelli che ha detto il mister: vincere l’Europeo e le Olimpiadi”.