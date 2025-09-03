Il Mattino - Stadi Euro2032: il comune va avanti per la sua strada e punta sul Maradona

Stadio Maradona

Euro 2032, che ne sarà del Maradona?

Napoli - Questione stadi ed Euro 2032. Il Comune va avanti per la sua strada e punta sul Maradona per ospitare le gare della kermesse continentale di calcio. 

Euro 2032, ultimissime sullo stadio Maradona

Così come la Ssc Napoli che attende il via libera dalla Zes - il 18 - quando verrà esaminato in Conferenza dei servizi il progetto di fattibilità di uno stadio nuovo al Caramanico. 

La domanda è: Napoli può sostenere due super impianti atteso che mai e poi Palazzo San Giacomo mollerà la storica struttura di Fuorigrotta a prescindere che ci sia dentro il Napoli o no? Questo quanto scrive Il Mattino.

