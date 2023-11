Real Madrid-Napoli, probabili formazioni Il Mattino: c'è Osimhen dal 1'! Altra novità in attacco

Notizie Calcio Napoli - E’ il grande giorno di Real Madrid-Napoli, con Walter Mazzarri pronto al debutto anche in Champions League stasera dopo l’ottimo esordio in campionato con la vittoria a Bergamo.

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, il tecnico ritrova per l'occasione due pedine importanti dal primo minuto: Victor Osimhen davanti e Alex Meret tra i pali, con una terza novità rappresentata da Eljif Elmas davanti.

Probabili formazioni Real Madrid-Napoli