Probabili formazioni Napoli-Atalanta, CorSport: la scelta di Calzona su Osimhen. Novità in difesa

Quale sarà la formazione del Napoli contro l'Atalanta? Non mancano i dubbi per Francesco Calzona per quanto riguarda l'undici da mandare in campo domani contro la compagine allenata da Gian Piero Gasperini. C'è il dubbio Kvaratskhelia che verrà sciolto certamente oggi. Al posto del georgiano è pronto a scendere in campo l'attaccante Giacomo Raspadori.

Probabili formazioni Napoli Atalanta

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il modulo sarà ovviamente il 4-3-3. In porta giocherà Meret. La linea a quattro di difesa vedrà la novità Mario Rui al posto dell'uruguaiano Olivera. A completare il reparto ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Nessuna sorpresa in mezzo al campo dove agiranno Lobotka, Anguissa e Traorè. In attacco, come anticipato, resta il dubbio Kvara-Raspadori. Osimhen torna nuovamente dal primo minuto mentre Ngonge insidia Politano anche se l'ex Sassuolo alla fine dovrebbe spuntarla.