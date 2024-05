Fiorentina, Biraghi a Dazn: "Napoli forte anche in una stagione difficile, bene aver tenuto la classifica. Sulle punizioni mia e di Kvara..."

Notizie Napoli calcio. Cristiano Biraghi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Fiorentina-Napoli 2-2:

“Mantenere l’ottavo posto? Peccato non averla tenuta dopo il vantaggio, abbiamo giocato contro i campioni d’Italia anche se quest’anno non hanno avuto una stagione facile. Hanno individualità importanti e siamo comunque riusciti a mantenere la classifica invariata”.

Cosa ho detto ad Italiano dopo il gol? Non avevo ancora segnato su punizione e se non lo avessi fatto gli dovevo pagare una cena in un ristorante costoso (ride, ndr).

Più bella la mia punizione o quella di Kvaratskhelia? Onestamente quella di Kvara mi è sembrata parecchio bella perchè era lontana, diciamo che sono state belle entrambe”.

Finale di Conference? Quando perdi le finali fa tanto male, perchè facciamo sacrifici senza le famiglie e vivendo di fatto al campo.Abbiamo tanti motivi per portare a casa qualcosa, come l’anno scorso daremo tutto”.