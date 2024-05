Kvaratskhelia trascina il Napoli, Il Mattino: un gol da pirata, è un vagocampista! Il resto è noia

Ultime notizie SSC Napoli - L'alibi Kvaratskhelia arriva su una punizione alla Del Piero. Il Napoli non perde, come racconta Il Mattino.

Kvaratskhelia vive di un tempo suo, è avanti:

“Si salva solo Kvaratskhelia che da pirata si inventa il gol del pareggio con una punizione dalla distanza, un destro a giro che apre nuove possibilità.

Tocca accontentarsi del tuo talento, come tocca accontentarsi di quello che gli gira intorno e non lo supporta. Il gol, i dribbling, la velocità e la punizione una specialità che si vede sempre di meno sui campi sono un regalo al Napoli che verrà e alla sua Georgia per gli Europei. Il resto è noia.

Kvara c'è ancora, con la sua imprendibilità, i falli subiti, le possibilità create. È ancora l'opzione di fantasia che risolve o recupera la partita. Un vagocampista imprescindibile”