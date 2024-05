Scontri Roma-Napoli in autostrada, chiuse le indagini: 30 identificati, romanisti sotto accusa

Scontri Napoli-Roma, chiuse le indagini della Procura di Arezzo! I fatti risalgono all'8 gennaio 2023 quando sull'Autostrada A1, all'altezza della stazione di servizio di Badia al Pino, ci furono scontri violentissimi tra ultras di Napoli e Roma, che si incrociarono in occasione delle partite Sampdoria-Napoli e Milan-Roma. Quell'aggressione scatenò la risposta dei tifosi serbi della Stella Rossa di Belgrado che in solidarietà con i napoletani aggredirono i romanisti rubando tutto il materiale dei Fedayn.

Ora i PM Marco Dioni e Chiara Pistolesi al termine delle indagini hanno contestato i reati di rissa, lancio di oggetti pericolosi e possesso di armi improprie ai tifosi della Roma, archiviando invece l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti. Secondo gli investigatori della Polizia, le due fazioni si sono affrontate per diversi minuti, lanciando oggetti e facendo esplodere petardi e fumogeni, causando disagi alla circolazione. Il traffico si è bloccato su entrambe le carreggiate, con code di auto per nove chilometri in direzione nord e ripercussioni anche in direzione sud.

Le indagini si sono basate sulle immagini di videosorveglianza: identificate 30 persone coinvolte nella rissa.