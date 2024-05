De Zerbi-Napoli, Giordano: "De Laurentiis, ora è libero! Tutti i nomi passano in secondo piano"

De Zerbi lascia il Brighton! Clamorosa occasione per il Napoli che potrebbe adesso provare a portare in azzurro Roberto De Zerbi ed aprire con lui un nuovo ciclo.

Scrive su Twitter il giornalista Marco Giordano sull'ipotesi De Zerbi al Napoli.

"Riportare a Napoli il sogno di un grande calcio. Riportare in Italia il percorso di evoluzione del gioco che amiamo. Riportare in Europa un’idea di gioco sempre nuova, forte, che brilli. Roberto De Zerbi è un tecnico libero. Ora tutti gli altri nomi passano in terzo o quanto o quinto piano, per quanto nobili possano essere i loro cognomi. Esiste UNA SOLA STRADA per De Laurentiis per riportare il Napoli ai livelli di Luciano Spalletti. SENZA SE E SENZA MA".