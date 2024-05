La nuova squadra di De Zerbi: Napoli, Bayern, Milan, Juve o Barcellona?

Roberto De Zerbi lascia il Brighton, la notizia è ufficiale. È passato pochissimo tempo ma tutti si stanno chiedendo: dove allenerà De Zerbi la prossima stagione? Quale sarà la nuova squadra di De Zerbi dopo l'addio al Brighton? Al momento le squadre accostate all'allenatore classe '79 nato a Brescia sono Bayern Monaco, Barcellona, Milan, Juventus e Napoli.

De Zerbi lascia il Brighton, nuova squadra

Scopriamo dunque quale potrebbe essere la nuova squadra di De Zerbi ora che ha detto definitivamente addio al Brighton e, probabilmente, anche alla Premier League. Nel comunicato di addio, ha detto: "Ho trascorso due anni intensi e stimolanti lavorando in Premier League, gareggiando in quattro competizioni importanti in questa stagione. Partire ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei progetti futuri".

De Zerbi

Juventus

De Zerbi alla Juventus? Se state pensando che non sia così probabile, di certo è la più cliccata sul web. I tifosi juventini si sono scatenati invocando l'arrivo di De Zerbi per la prossima stagione, dopo l'esonero fulmineo di Massimiliano Allegri. Al momento, però, la Juventus sembra vicina a chiudere per Thiago Motta. Chissà che adesso non cambino le carte in tavola.

Milan

De Zerbi al Milan è una pista da tenere d'occhio. Stefano Pioli lascerà quasi sicuramente i rossoneri e in casa Milan non sembrano convinti di Antonio Conte, altro allenatore valutato in queste settimane. Fonseca, Scaloni, Potter, gli altri nomi accostati fino ad ora, non convincono a pieno: il portoghese è in pole ma di certo in casa Milan non si lascerebbero sfuggire l'occasione di rilanciarsi con De Zerbi, che tra l'altro nelle giovanili del Milan ci è cresciuto.

De Zerbi

Bayern Monaco

In casa Bayern tutto dipende dal futuro di Tuchel: le notizie sull'allenatore si alternano ogni giorno, una volta sembra confermato, il giorno dopo si annuncia l'esonero. Se il Bayern Monaco si facesse avanti con De Zerbi, è difficile pensare che altre squadre italiane possano competere con il progetto bavarese, un club che ogni anno punta a vincere la Champions League. Da tempo De Zerbi viene accostato alla panchina del Bayern Monaco e questa è forse una delle destinazioni più probabili come nuova squadra.

Barcellona

De Zerbi al Barcellona sembra davvero la pista più probabile. Lo stile di gioco innovatore di De Zerbi piace in casa blaugrana e adesso il presidente Laporte è di nuovo ai ferri corti con l'allenatore Xavi, che però ha un contratto fino al 2025. In Spagna si rumoreggia di un esonero imminente e, se così fosse, l'addio a sorpresa di De Zerbi negli stessi giorni potrebbe essere più di una coincidenza.

De Zerbi al Napoli

Infine veniamo a Napoli: De Zerbi al Napoli, è una pista davvero fattibile? Aurelio De Laurentiis non si è sbilanciato sul nuovo allenatore per la prossima stagione, i nomi di Conte e Gasperini sono i più gettonati, ma non è un segreto la stima che il presidente prova per De Zerbi, che con il Napoli ci ha anche giocato da calciatore dal 2006 al 2008 e di nuovo dal 2009 al 2010.

Al Brighton De Zerbi guadagnava un ingaggio da circa 2,3 milioni di euro a stagione, una cifra che certamente il Napoli sarebbe in grado quantomeno di pareggiare. Rudi Garcia al Napoli gode di un ingaggio da 2,8 milioni a stagione. L'ipotesi De Zerbi al Napoli, probabilmente, non dipenderà dai soldi: un allenatore come lui sceglierà la nuova squadra a partire dal progetto e se De Laurentiis vuole sperare di convincerlo è da lì che bisogna partire.