Italiano nuovo allenatore Napoli? C'è un dettaglio che lo può far preferire a tutti gli altri

Calciomercato SSC Napoli - Vincenzo Italiano non rinnova con la Fiorentina, come racconta Il Mattino. Arriva al Napoli?

Lo scorso anno l'ingaggio di Vincenzo Italiano è saltato perché De Laurentiis non volle fare uno sgarbo a Joe Barone:

“Quest'anno ha il semaforo verde. È un allenatore che ha dalla sua argomenti importanti. Innanzitutto uno stile di gioco moderno e spettacolare. E il fatto che del quartetto in lizza è quello che guadagnerebbe di meno: si accontenta di poco più di due milioni a stagione. In pratica un quarto rispetto al potenziale stipendio di Conte. E la metà di quello che invece chiederebbero Gasperini e Pioli. Dettaglio non proprio secondario”