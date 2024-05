UFFICIALE - Addio Brighton, De Zerbi svela la sua prossima scelta

Calciomercato - Ultimissime notizie di calciomercato sulla scelta di Roberto De Zerbi che ha lasciato il Brighton in maniera ufficiale adesso, c'è il comunicato anche riguardo la scelta dell'allenatore sulla sua prossima avventura.

Calciomercato: De Zerbi lascia Brighton, ha scelto

E' arrivato come un fulmine a ciel sereno il comunicato ufficiale del Brighton che annuncia l'addio dell'allenatore Roberto De Zerbi che lascerà il club inglese dopo l'ultima partita della stagione di Premier League contro il Manchester United nelle prossime ore. I ringraziamenti del club inglese a Roberto con l'allenatore italiano pronto ad una nuova avventura per il futuro.

Quste le parole di Roberto de Zerbi:

“Sono molto triste di lasciare il Brighton, ma sono molto orgoglioso di ciò che i miei giocatori e il mio staff hanno ottenuto con il supporto di tutti nel club e dei nostri fantastici tifosi nelle ultime due stagioni storiche. Abbiamo concordato di porre fine alla mia permanenza al Brighton in modo che io e il club possiamo continuare a lavorare nel modo che meglio si adatta a ciascuno di noi, seguendo le nostre idee e visioni, nonché il nostro lavoro e i nostri valori umani. Ho trascorso due anni intensi e stimolanti lavorando in Premier League, gareggiando in quattro competizioni importanti in questa stagione. Partire ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei progetti futuri”.

Su De Zerbi ci sono Barcellona, Bayern Monaco e Milan che sognano di convincerlo e prenderlo come nuovo allenatore per la prossima stagione. Occhio a quello che può accadere da un momento all'altro con il suo prossimo club che può annunciare l'allenatore italiano.